العمل الدولية تنظم حفل ختام مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:09 صباحاً - تعقد منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل اليوم الإثنين، حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا (اكسيل أفريقيا)" (ACCEL Africa).

ويستهدف دعم الجهود المحلية والدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في قطاع سلاسل توريد القطن.



سيشهد الحفل حضور مسئولين من الحكومة وشركاء من المجتمع المدني، إضافةً إلى خبراء في مجال حقوق الطفل والعمل، لتسليط الضوء على إنجازات المشروع وأثره في دعم حقوق الأطفال وتطوير السياسات ذات الصلة.

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