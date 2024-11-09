بعد توفيق أوضاعها.. وزير الإسكان: استكمال القرعة الثامنة بين المواطنين على الأراضي بالعبور الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال إجراء القرعة العلنية اليدوية الثامنة لليوم الثاني لتسكين وتسليم إخطارات تخصيص الأراضي للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها، حتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقاً للمعايير القانونية، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، أن المساحات المتاحة والتي تم توفيق أوضاعها بشرائح مختلفة تشمل ضمن شرائح المساحات المتاحة 209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 -500م2، لإنجاز ملف التقنين.

وأشار إلى أهمية إجراء القرعة في توفير أراض سكنية للمواطنين مع التأكيد على الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لضمان دقة وسلاسة إجراءات التقنين، موضحاً أن فريق العمل قام بعملية فرز وتدقيق شاملة للبيانات المتعلقة بالمستحقين.

وأضاف جبر أن هذا الحدث يأتي في إطار حرص الهيئة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة «المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق»، مؤكدًا أن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف والذي يعكس التزام الدولة بتحقيق رضا المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم في تملك الأراضي وبناء مساكنهم الخاصة، ضمن مجتمع عمراني مخطط بشكل مدروس.

وشهدت القرعة حضور عدد كبير من العملاء الذين تابعوا عملية السحب واستلموا إخطارات التخصيص بعد انتهاء القرعة في أجواء مليئة بالفرحة والتفاؤل بين العملاء الحاضرين بعد أن تم الإعلان عن تخصيص الأراضي لهم مما يتيح لهم بدء خطواتهم الأولى نحو بناء منازلهم في بيئة مرفقة ومخططة عمرانيًا تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية، وأشاد العديد من المواطنين بالجهود التي بذلها الجهاز لتنفيذ القرعة بهذا المستوى من الشفافية والعدالة معبرين عن رضاهم وثقتهم في أداء الجهاز.

كما استمع رئيس الجهاز، إلى استفسارات المواطنين واحتياجاتهم، حيث أكد لهم أن الجهاز سيستمر في تقديم الدعم وتلبية مطالبهم مع الالتزام بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على توفير جميع المتطلبات الأساسية لتسليم الأراضي بأسرع وقت ممكن، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وأكد ممثلو الهيئة، التزامهم بتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين موضحين أن هذه القرعة ليست سوى بداية لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتقديم فرص التملك العادل والمنظم، وعبّروا عن حرصهم على المضي قدماً في تحقيق الرؤية التنموية التي وضعتها الدولة والتي تهدف إلى توفير أراضٍ بشكل منظم ومستدام للمواطنين ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة.

يشار إلى أن القرعة الثامنة عُقدت بحضور المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، المستشار مؤمن محمود، ممثل مجلس الدولة، الدكتور أحمد رضا عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات، محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، المهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، ومحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، فضلًا عن حضور عدد من المسئولين والعاملين في القطاع العقاري برئاسة الهيئة.