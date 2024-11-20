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محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمستشفى إمبابة العام - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمستشفى إمبابة العام - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمستشفى إمبابة العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:25 مساءً - قام  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية مساء اليوم الأربعاء لمتابعة سير العمل بمسشتفى إمبابة العام للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى وتواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال ورديات العمل المسائية.  
 

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كما تابع محافظ الجيزة موقف استقبال المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ حيث راجع مع مدير مديرية الصحة كشوف دخول الحالات، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية من قبل المديرية والإدارات الصحية للتأكد من إنتظام العمل بالمستشفى بصورة مستمرة، والإستعداد الدائم لأية حالات طوارئ لكون المستشفى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين من أهالى أحياء إمبابة والعجوزة والمنيرة الغربية ومحيطهم، إلى جانب الوافدين.
 

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توجيهات محافظ الجيزة لمدير الصحة

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد قسم الحضانات ومراجعة كشوف الصيانة للتأكد من عمل كافة الوحدات، موجها مدير مديرية الصحة بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية العمل بجميع الوحدات داخل القسم بأقصى كفاءة وتقليص مدد الصيانات وإصلاح الأعطال قدر الإمكان بالتعاون مع الجهات المعنية. 
 

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كما تفقد النجار وحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، مشددًا على ضرورة توفير المسارات المباشرة لخروج المخلفات من الوحدة ونقلها من خلال وسائل النقل المخصصة لهذا الغرض إلي مواقع التخلص الامن منها المجهزة لذلك. 
 

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شملت جولة المحافظ أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوى والصيدلية والإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية والمطبخ المركزى لإعداد الوجبات  والأغذية للمرضي.
 

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رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وذكى سلام رئيس حى العجوزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأشرف بكر رئيس حى إمبابة والدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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