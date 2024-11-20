البترول تمنح تسهيلات لدعم الصناعات المحلية المتعثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:41 مساءً - إسقاط ديون صغار المتعثرين وتخفيض 65% من غرامات التجاوز

صرح المهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات إيجاس أن وزارة البترول تقدم تسهيلات كبيرة لدعم الصناعات المحلية، مشيرًا إلى إسقاط جميع مديونيات الحد الأدنى وإعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات، مع إمكانية إجراء مزيد من الجدولة للمتعثرين.

وشدد على أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع تُقسِّط على فترات طويلة، بهدف تحفيز النشاط الصناعي وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

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