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مساعد وزير الإسكان: استراتيجية المدن الذكية تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني - أخبار كلمتك

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مساعد وزير الإسكان: استراتيجية المدن الذكية تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني - أخبار كلمتك

مساعد وزير الإسكان: استراتيجية المدن الذكية تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان، أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية التى أطلقتها وزارة الإسكان، تحقق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل: (التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية)، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها في تحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية اليوم الخميس، عقدت ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي تحت عنوان "بناء مصر المستقبل - اطلاق أول استراتيجية للمدن الذكية"، وشارك فيها كل من الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، وخالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية، وديما زغيب المدير المساعد لمنظمة "أروب"، والدكتور إجمار فوجل رئيس قسم البنية التحتية في سويسرا، وفاضل الديغمى رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومينج تشانغ المدير العالمي للمناطق الحضارية بمجموعة البنك الدولي.

وقال مساعد وزير الإسكان، إن المدن الذكية تتيح للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل: (التعليم الذكي، الرعاية الصحية عن بعد، التنقل السهل)، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويسهم في تطوير البنية المجتمعية.

وأضاف أن وزارة الإسكان اعلنت عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، حيث تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، مؤكدا أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعد البداية لمزيد من الشراكات المستقبلية بين الجهات المعنية من أجل مدن حضرية مستدامة.

وأوضح عبد الخالق أن وزارة الإسكان تعمل على إنشاء وإقامة المدن الذكية، مشيرا إلى أن إقامة المدن الذكية أسهل وأقل تكلفة من تحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية.

من جانبه.. قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية، إن المدن الذكية المصرية هي مدن مخططة بعناية ذات شبكات متصلة وتشاركية، توفر لسكانها نوعية حياة أفضل من خلال تطبيق التنمية المستدامة وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هى خير مثال على نجاح تجربة مصر لإقامة مدن جديدة ذكية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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