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مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بالنواب لمناقشة عدد من القضايا - أخبار كلمتك

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مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بالنواب لمناقشة عدد من القضايا - أخبار كلمتك

مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بالنواب لمناقشة عدد من القضايا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:23 مساءً -  التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان لمناقشة العديد من القضايا الوطنية ذات الأولوية. 

واستعرض اللقاء عددًا من الملفات المهمة التي تتطلب التنسيق والتعاون الوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لتحقيق المصالح الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية دور اللجان النوعية في صياغة السياسات والتشريعات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تقدمها اللجان النوعية، ودعمها بما يلزم من تسهيلات وإمكانات لتحقيق أهدافها.

 

وتناول اللقاء مناقشة عدة قضايا حيوية تشمل الإصلاحات الاقتصادية، التعليم، الرعاية الصحية، التنمية المستدامة، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق التقدم في هذه الملفات.

 

وأشاد رؤساء اللجان النوعية بدور الحكومة في تعزيز قنوات الحوار والتعاون مع البرلمان، معربين عن استعدادهم الكامل للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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