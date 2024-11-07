قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعًا للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط بمشاركة الأجهزة التنفيذية، حيث اصطفت المعدات والمركبات للتأكد من كفاءتها وتفهم الأطقم لمهامهم، كما تم التأكيد على جاهزية معسكر الإيواء العاجل لاستقبال المضارين من الأزمة.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ثلاث ندوات تثقيفية بجامعات طنطا والأزهر والمنوفية لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن إبداع الطلبة، بحضور محافظ الغربية ومفتى الديار المصرية ووكيل الأزهر الشريف ورؤساء الجامعات.

تكريم عدد من أسر الشهداء

وفي نهاية الفعاليات، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة مصرنا الغالية وعدد من ذوي الهمم.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، وعددا من اللقاءات والندوات بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة لاستهداف القطاعات الطلابية والشبابية بالمحافظات.



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