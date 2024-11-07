وزير البترول يبحث مع رئيس "هني ويل" بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:16 صباحاً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع خالد هاشم الرئيس الإقليمى لشركة هنى ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتناول اللقاء بحث إمكانية تنفيذ عدة مشروعات مشتركة بين قطاع البترول وشركة هني ويل في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات.

وأشار الرئيس الإقليمى للشركة إلى انتهاء إعداد دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وجار بحث الخطوات التالية، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود الطائرات المستدام SAF لما تتمتع به من مقومات.

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