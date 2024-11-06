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أول رسالة من السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - أخبار كلمتك

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أول رسالة من السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - أخبار كلمتك

أول رسالة من السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لدونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وقال الرئيس السيسي: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”  Donald J. Trump وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي، ونتطلع لأن نصل سويًّا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجًا للتعاون ونجحا سويًّا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم”.

وأعلن دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأكد أن وقف الحروب الدائرة حول العالم من أهم أولوياته في ولايته الثانية وأنه سيعمل على وضع حدا للحروب في العالم. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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