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افتتاح وحدة قسطرة قلبية متطورة بمستشفى الشيخ زايد المركزي (صور) - أخبار كلمتك

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افتتاح وحدة قسطرة قلبية متطورة بمستشفى الشيخ زايد المركزي (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح وحدة قسطرة قلبية متطورة بمستشفى الشيخ زايد المركزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:40 صباحاً -  أعلنت محافظة الجيزة عن التشغيل النهائي لوحدة القسطرة القلبية الحديثة بمستشفى الشيخ زايد المركزي. 

ويأتي هذا الإنجاز بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتحت قيادة الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة والدكتور أيمن عباس وكيل المديرية للشئون العلاجية.

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وتضم الوحدة الجديدة، التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، غرفة تحكم رئيسية وأربعة غرف للمتابعة ما بعد عمليات القسطرة القلبية، بالإضافة إلى غرفتين للتحضير قبل الدخول للقسطر، ومن المتوقع أن تساهم هذه الوحدة في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة في تطوير المستشفى، مؤكدًا على أهمية هذه الوحدة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لسكان المحافظة، كما أثنى على الدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة مايسة سمير، مدير مستشفى الشيخ زايد المركزي، في قيادة هذا التطوير.

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وأكدت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة أنه بهذه الخطوة، تكون محافظة الجيزة قد حققت قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث توفر هذه الوحدة خدمات تشخيص وعلاج متقدمة لأمراض القلب، مما يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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