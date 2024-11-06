افتتاح وحدة قسطرة قلبية متطورة بمستشفى الشيخ زايد المركزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:40 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة عن التشغيل النهائي لوحدة القسطرة القلبية الحديثة بمستشفى الشيخ زايد المركزي.

ويأتي هذا الإنجاز بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتحت قيادة الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة والدكتور أيمن عباس وكيل المديرية للشئون العلاجية.

وتضم الوحدة الجديدة، التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، غرفة تحكم رئيسية وأربعة غرف للمتابعة ما بعد عمليات القسطرة القلبية، بالإضافة إلى غرفتين للتحضير قبل الدخول للقسطر، ومن المتوقع أن تساهم هذه الوحدة في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة في تطوير المستشفى، مؤكدًا على أهمية هذه الوحدة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لسكان المحافظة، كما أثنى على الدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة مايسة سمير، مدير مستشفى الشيخ زايد المركزي، في قيادة هذا التطوير.

وأكدت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة أنه بهذه الخطوة، تكون محافظة الجيزة قد حققت قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث توفر هذه الوحدة خدمات تشخيص وعلاج متقدمة لأمراض القلب، مما يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.

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