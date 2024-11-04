حي العمرانية يواصل حملاته المكثفة لضبط التكاتك المخالفة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - نفذ حي العمرانية، برئاسة اللواء أحمد جلال طنطاوي، حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك المخالفة لقرار محافظ الجيزة.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والتي تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري وحفظ أرواح المواطنين.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها أحمد عشري مدير إدارة الإشغالات وسعيد أنور مراقب الإشغالات، عن ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.

وأكد رئيس حي العمرانية استمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفات المرورية، والعمل على توفير بيئة آمنة للمواطنين. كما شدد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق هذا الهدف.

وتهيب إدارة الحي بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات مرورية، وذلك من خلال الخطوط الساخنة المخصصة.

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