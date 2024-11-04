عاجل.. «التعليم» تعلن صرف حافز تطوير لهذه الفئات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، إتاحة أجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال، ومدرسي وموجهي ومديري المدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز تطوير التعليم، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق، على أن يكون الصرف بصفة عاجلة، وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، لحين موافاة وزارة المالية مديريات التربية والتعليم بالدعم المخصص لهذا الغرض.