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مدبولي: الأعداد المشاركة في المنتدى الحضري العالمي هي الأكبر في تاريخه - أخبار كلمتك

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مدبولي: الأعداد المشاركة في المنتدى الحضري العالمي هي الأكبر في تاريخه - أخبار كلمتك

مدبولي: الأعداد المشاركة في المنتدى الحضري العالمي هي الأكبر في تاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 4 نوفمبر، مؤتمرا صحفيا، على هامش المنتدى الحضري العالمي، في نسخته الـ 12.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية كلمته أن: «المنتدى الحضري العالمي في النسخة الـ12، هو ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد قمة المناخ التي شرفت مصر بتنظيم النسخة الـ 27 منها في مدينة شرم الشيخ».

مدبولي: تنظيم المنتدى الحضري العالمي رسالة تقدير من الأمم المتحدة للقاهرة

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، «كنت مدير إقليمي في الدول العربية لمنظمة «الهابيتات»، ومنذ هذا الوقت ونحن نسعى لأن تستضيف مصر هذه المنظمة».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي: «لذا كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي، لأن القاهرة تحتوي على 22 مليون نسمة، فتنظيم تلك الفاعلية مع وجود ثقة في أن حركة الدخول والخروج وتنظيم المنتدى مع وجود عدد ضخم من الحضور، بما يقدر 37 ألف مسجل بما يشمل 72 وزيرا و 96 محافظا وعمدة مدينة، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والقطاع الخاص».

مصطفى مدبولي: أعداد المنتدى هذا العام هي الأكبر في تاريخه

وأكمل «مدبولي : «ولكن الحمد لله نتيجة للجهود المبذولة في محافظة القاهرة تحديدا ومصر بصفة عامة، في مشروعات النقل الحضري والبنية الأساسية، لدينا ثقة أن يكون المنتدى هذا العام قصة نجاح بالرغم من أن هذه الأعداد هي الأكبر في تاريخ المنتدى»، مؤكدا: «نقاشات المؤتمر ستكون نقاشات ثرية وسيكون لديهم فرصة لزيارة المشروعات على أرض الواقع لترجمة الأسس والمشروعات التي تمت مناقشتها».

وأضاف: «من المعروف أن القاهرة مدينة تراثية وآثرية وتشهد العديد من التراث العالمي، لذا اعتقد أنه سيكون هناك مجال للنقاش فيه».

واختتم رئيس الوزراء: «نأمل أن يستمتع كل المشاركين بوجودهم في جمهورية مصر العربية وبالتحديد في محافظة القاهرة، وأرجو أن يخرج المنتدى بنتائج مهمة تحدث فارق في التنمية الحضارية، في ظل التحديات التي يشهدها العالم، وتصارع الأزمات التي تؤثر على التنمية الحضارية».

وأنهى «مدبولي» كلمته، قائلا: «لا يفوتني أن مصر لديها تجربة رائدة في هذا المجال وهو مشروع حياة كريمة والذي يستهدف تطوير المناطق الريفية بما يعود بالفائدة على نحو 60 مليون مصري».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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