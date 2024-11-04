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42 دولة تشارك بمعرض المنتدى الحضري العالمي.. وجناح مصر يبرز دورها في بناء القارة الإفريقية - أخبار كلمتك

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42 دولة تشارك بمعرض المنتدى الحضري العالمي.. وجناح مصر يبرز دورها في بناء القارة الإفريقية - أخبار كلمتك

42 دولة تشارك بمعرض المنتدى الحضري العالمي.. وجناح مصر يبرز دورها في بناء القارة الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:14 مساءً - تشارك 52 دولة في المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي، الذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل، فضلا عن 115 عارضا من المنظمات الدولية والمحلية.. فيما خصص جناح مصر بالمعرض منطقة لعرض دور الدولة في المساهمة في بناء القارة الإفريقية.

وشارك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، في افتتاح المعرض، بحضور أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من مسئولى الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

وقدم الشربيني، شرحاً لرئيس الوزراء، عن تفاصيل المعرض والمقام على مساحة 20 ألف م2، وتشارك به 52 دولة، و115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.

ويقام الجناح المصري على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورا عقاريا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الإفريقية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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