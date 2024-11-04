رئيس الوزراء يفتتح المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي ويتفقد أروقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المعرض المقام على هامش المنتدى الحضرى العالمي، يرافقه وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومندوب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومحافظ القاهرة.
وقام رئيس الوزراء، بجولة تفقدية داخل أروقة المعرض، الذي يضم أجنحة الدول المشاركة في أعمال المنتدى، التي تبزر مشروعاتها وجهودها في قطاع الإسكان والتنمية الحضارية.
وانطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة المنارة للمؤتمرات الدولية، ويستمر حتى 8 نوفمبر الجارى.
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