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الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي الواحات البحرية بالتعاون مع حياة كريمة - أخبار كلمتك

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الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي الواحات البحرية بالتعاون مع حياة كريمة - أخبار كلمتك

الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي الواحات البحرية بالتعاون مع حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة الواحات البحرية وإشراف مركز الواحات البحرية ومستشفى الواحات البحرية، خلال أيام 7 و8 و9 نوفمبر الجاري، قافلة طبية مجانية لأهالي مركز ومدينة الواحات البحرية.

وتقدم القافلة خدمات طبية شاملة لسكان الواحات، حيث تتوافر العديد من التخصصات الطبية، منها: الجراحة العامة والعلاج الطبيعي، الأطفال والعظام، المسالك البولية، النساء والتوليد، المخ والأعصاب، الأسنان، أمراض الدم، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، التخدير، والباطنة.

 

ويتم توفير كافة الأدوية اللازمة للمرضى مجانًا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الاستشارات الطبية.

وتحقق القوافل الطبية نجاحًا كبيرًا، حيث تتمكن من تقديم الخدمات الطبية لأعداد كبيرة من المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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