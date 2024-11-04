ضبط 14 جوال دقيق مدعم و1000 لتر سولار قبل تهريبها بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - وجه محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتشديد الرقابة والمرور على المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المدعم ٨٧.٥٪ وسحب عينات من القمح والدقيق والنخالة للتأكد من الوصول لنسب الاستخراج ٨٧.٥ ٪ لإنتاج خبز جيد للمواطنين ومتابعة اعمال المطاحن بالمحافظة.

وفي ضوء هذه التوجيهات قامت إدارة المطاحن بتموين الجيزة بحملة تحت إشراف سمر فتحي مدير الادارة للمرور على بعض المطاحن بالمحافظة وقد أسفر المرور عن ضبط ١٤ جوال دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ ٪ غير مخصص للبيع بعد أن تلاحظ لنا أثناء مرور سيارة الحملة بتروسيكل علي الطريق السريع بناحية البدرشين بدخله دقيق بلدي مدعم وبسؤال سائق التروسيكل تبين انه حديث السن وكان في طريقه لبيعها لإحدى المخابز السياحية وعلي الفور تم التحفظ علي الكمية بأحد المطاحن وتم تحرير محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط ١٠٠٠ لتر سولار اثناء مرور سيارة الحمله علي طريق السريع بالحوامدية محطة وقود تقوم بتعبأه جراكن محمله علي سيارة وعلي الفور توقفت سيارة الحملة وبسؤال المدير المسئول عن المحطة افاد انه يقوم بتعبئتها لصالح شخص يمتلك مولدات كهربائية وتبين لنا انه لا يوجد معه تصريح من الجهات المختصة لتعبأه السولار له وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي السيارة والسولار داخل المحطة علي سبيل الامانه لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهما.

وجارى المتابعة المستمرة من ادارة الصيانه والمطاحن ومتابعة انتظام العمل بالمطاحن للوصل لنسب الاستخراج المقرر ٨٧.٥٪ من الدقيق البلدي المدعم لتقديم افضل خبز للمواطنين.

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