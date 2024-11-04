رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

ضبط 14 جوال دقيق مدعم و1000 لتر سولار قبل تهريبها بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط 14 جوال دقيق مدعم و1000 لتر سولار قبل تهريبها بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ضبط 14 جوال دقيق مدعم و1000 لتر سولار قبل تهريبها بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - وجه  محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتشديد الرقابة والمرور على المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المدعم ٨٧.٥٪  وسحب عينات من القمح والدقيق والنخالة للتأكد من الوصول لنسب الاستخراج ٨٧.٥ ٪ لإنتاج خبز جيد للمواطنين ومتابعة اعمال المطاحن بالمحافظة.

وفي ضوء هذه التوجيهات قامت إدارة المطاحن بتموين الجيزة بحملة تحت إشراف سمر فتحي مدير الادارة للمرور على بعض المطاحن بالمحافظة وقد أسفر المرور عن ضبط ١٤ جوال دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ ٪ غير مخصص للبيع بعد أن تلاحظ لنا أثناء مرور سيارة الحملة بتروسيكل علي الطريق السريع بناحية البدرشين بدخله دقيق بلدي مدعم وبسؤال سائق التروسيكل تبين انه حديث السن وكان في طريقه لبيعها لإحدى المخابز السياحية وعلي الفور تم التحفظ علي الكمية بأحد المطاحن وتم تحرير محضر  بالواقعة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

 

7f2fc700ef.jpg
d222adcd38.jpg
27f85d98b9.jpg

كما تم ضبط ١٠٠٠ لتر سولار اثناء مرور سيارة الحمله علي طريق السريع بالحوامدية محطة وقود تقوم بتعبأه جراكن محمله علي سيارة وعلي الفور توقفت سيارة الحملة وبسؤال المدير المسئول عن المحطة افاد انه يقوم بتعبئتها لصالح شخص يمتلك مولدات كهربائية وتبين لنا انه لا يوجد معه تصريح من الجهات المختصة لتعبأه السولار له وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي السيارة والسولار داخل المحطة علي سبيل الامانه لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهما.

وجارى المتابعة المستمرة من ادارة الصيانه والمطاحن ومتابعة انتظام العمل بالمطاحن للوصل لنسب الاستخراج المقرر ٨٧.٥٪ من الدقيق البلدي المدعم لتقديم افضل خبز للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق