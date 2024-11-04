مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خط ساخن لتلقي النصيحة وتقديم المشورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:08 صباحاً - كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن كيفية تواصل متعاطي المخدرات مع الصندوق لتلقي العلاج.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الصندوق لديه خط ساخن 16023 ويعمل على مدار 24 ساعة لعلاج الادمان.

وأشار عثمان في تصريحات خاصة إلى أنه من خلال هذا الخط الساخن يتم تلقى النصيحة ويتم تقديم خدمة المشورة والعلاج يكون بعد الإحالة للمراكز العلاجية.

وأكد عثمان أن هناك أسر كثيرة تقوم بالتواصل مع الصندوق ويتم تقديم المشورة والحالات التى ترغب فى العلاج نقوم بتحويلها للمراكز العلاجية الخاصة بالصندوق.

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