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لن نتهاون في حماية الطلاب، أول تعليق من وزير التعليم على مقتل طالب داخل مدرسة ببورسعيد - أخبار كلمتك

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لن نتهاون في حماية الطلاب، أول تعليق من وزير التعليم على مقتل طالب داخل مدرسة ببورسعيد - أخبار كلمتك

لن نتهاون في حماية الطلاب، أول تعليق من وزير التعليم على مقتل طالب داخل مدرسة ببورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - الأحد 03/نوفمبر/2024 - 08:19 م 11/3/2024 8:19:36 PM

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب محمد عمر، بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، الذي وافته المنية اليوم بمستشفى الزهور، إثر حادث أليم بعد تعدي زميله عليه بالمدرسة، سائلًا الله العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.

وزير التربية والتعليم يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب محمد عمر الذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم ببورسعيد

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، وسعيها لتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة، مشددًا على أنه لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسئول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة.

وقد وجه الوزير بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب، كما وجه بالتكفل بكافة احتياجات الأسرة وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وكانت الوزارة اتخذت  إجراءات عاجلة ومشددة عقب الحادث الأليم، تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني ومدير إدارة التعليم الصناعي ورئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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