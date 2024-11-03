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تعليم الجيزة تحل مشكلة الكثافات الطلابية بمدارس أوسيم - أخبار كلمتك

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تعليم الجيزة تحل مشكلة الكثافات الطلابية بمدارس أوسيم - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تحل مشكلة الكثافات الطلابية بمدارس أوسيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - نجحت إدارة مدرسة الأبطال بإدارة أوسيم التعليمية في حل مشكلة الكثافات الطلابية بالصف الأول الابتدائي، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سعيد عطية.

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة المدرسة عملت على إعادة توزيع الطلاب على الفصول الدراسية بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد خمسين طالبًا، وذلك تماشيًا مع المعايير التعليمية الموصى بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، حيث إن تقليل الكثافات الطلابية يساهم في زيادة التركيز الفردي على كل طالب وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأشاد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بالجهود التي بذلتها إدارة مدرسة الأبطال في حل مشكلة الكثافات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في متابعة هذا الأمر والتأكد من توفير جميع الإمكانيات التي تساعد الطلاب على التفوق والنجاح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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