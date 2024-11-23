«الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - أعلنت نقابة الصحفيين، توافر أماكن محدودة في برنامج الحج لهذا العام، لافتة إلى أن الزملاء الراغبين في الاشتراك يجب سرعة تقديم طلباتهم بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول بمبنى النقابة.

وأوضحت نقابة الصحفيين في بيان لها، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رحلات الحج لهذا العام هي: «أصل جواز السفر صالح لمدة عام، صورة الرقم القومي، وسداد جدية الحجز بمبلغ 20 ألف جنيه».

ضوابط وزارة السياحة

وحددت شروط وضوابط التقديم في برنامج الحج لهذا العام وجاءت كالآتي:

- يشترط عدم أداء الفريضة من قبل، من خلال النقابة، أو أي جهة أخرى بما فيها تأشيرات السفارة بنظام شيك المطوف السابق أو النظام الجديد بالباقات.

- يستبعد من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن.

- تُسدد باقي التكلفة عقب تحديدها من خلال ضوابط وزارة السياحة للبرنامج الاقتصادي تحسين، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، واستكمال باقي الأوراق المطلوبة.

- في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.

وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء المقبل 27 نوفمبر 2024 أو اكتمال العدد.