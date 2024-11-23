ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية التايكوندو - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية التايكوندو - أخبار كلمتك

تقارير صحفية: هالاند مهدد بالسجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

تقارير صحفية: هالاند مهدد بالسجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

طاقم تحكيم لقاء الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي يصل غدًا - أخبار كلمتك

طاقم تحكيم لقاء الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي يصل غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:52 - بعد تحريات المباحث.. شقيق محمد رحيم يطالب بتدخل النيابة لبيان أسباب الوفاة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:52 - بعد تحريات المباحث.. شقيق محمد رحيم يطالب بتدخل النيابة لبيان أسباب الوفاة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد العدل يكشف عن سبب وفاة محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد العدل يكشف عن سبب وفاة محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عايزة أفرح البنات».. ياسمين رئيس تطلق حملة «فستانك يفرح غيرك»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عايزة أفرح البنات».. ياسمين رئيس تطلق حملة «فستانك يفرح غيرك»| فيديو - أخبار كلمتك

لخدمة مهندسي المحافظة.. النبراوي يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة - أخبار كلمتك

لخدمة مهندسي المحافظة.. النبراوي يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة - أخبار كلمتك

رانيا المشاط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو والتنمية - أخبار كلمتك

رانيا المشاط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو والتنمية - أخبار كلمتك

عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

«الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - أعلنت نقابة الصحفيين، توافر أماكن محدودة في برنامج الحج لهذا العام، لافتة إلى أن الزملاء الراغبين في الاشتراك يجب سرعة تقديم طلباتهم بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول بمبنى النقابة.

وأوضحت نقابة الصحفيين في بيان لها، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رحلات الحج لهذا العام هي: «أصل جواز السفر صالح لمدة عام، صورة الرقم القومي، وسداد جدية الحجز بمبلغ 20 ألف جنيه».

ضوابط وزارة السياحة

وحددت شروط وضوابط التقديم في برنامج الحج لهذا العام وجاءت كالآتي:

- يشترط عدم أداء الفريضة من قبل، من خلال النقابة، أو أي جهة أخرى بما فيها تأشيرات السفارة بنظام شيك المطوف السابق أو النظام الجديد بالباقات.

- يستبعد من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة في هذا الشأن.

- تُسدد باقي التكلفة عقب تحديدها من خلال ضوابط وزارة السياحة للبرنامج الاقتصادي تحسين، والتعاقد مع إحدى الشركات السياحية، واستكمال باقي الأوراق المطلوبة.

- في حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.

وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء المقبل 27 نوفمبر 2024 أو اكتمال العدد.

اقرأ أيضاً
إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في 6 محافظات.. بعد قليل

مواعيد «قرعة الحج 2025 في المحافظات (تفاصيل)

بعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في الجيزة والإسكندرية ودمياط

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أبرزها الرسوم، شروط اعتماد شركات السياحة للعمل بموسم الحج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق