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مديرة صندوق النقد الدولي: سنقدم كل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها - أخبار كلمتك

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مديرة صندوق النقد الدولي: سنقدم كل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها - أخبار كلمتك

مديرة صندوق النقد الدولي: سنقدم كل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - قالت  كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي إنها تشرفت اليوم الأحد، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن اللقاء كان مثمرًا وملهمًا، فيما يتعلق بالتفكير في الشراكة التي تجمع مصر والصندوق. 

مؤتمر مدير صندوق النقد الدولي مع رئيس مجلس الوزراء 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأضافت: “تلك المرة أتيت لأقدم احترامي للرئيس السيسي ولحكومة مصر والشعب المصري، على القوة غير المسبوقة التي أظهرها خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر بها المنطقة”

وأعربت عن تقدير صندوق النقد الدولي لتلك الشراكة، مؤكدة أن الصندوق سيقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها الاقتصادية.

مدير صندوق النقد الدولي: قمنا بزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار 

وأوضحت أن الصندوق اتخذ القرار أبريل الماضي، بزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، لإدراكه أن الأوضاع ازدادت صعوبة بسبب الظروف المحيطة. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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