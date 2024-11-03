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رئيس الوزراء يعلن موعد بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يعلن موعد بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يعلن موعد بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بـ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، قائلا:" شرفنا  أنا ورئيس الصندوق بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترحيب بها ومناقشة الخطوات المستقبلية لجمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي".

وأضاف “ مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة البنك الدولي أن المراجعة الرابعة للبرنامج الخاص بالصندوق سوف تبدأ بعد غدًا مع البنك المركزي والوزارات المعنية.

واختتم “مدبولي” بتوجيه رسالة خاصة لرئيسة صندوق النقد الدولي قائلًا:" أود أعرب عن تقديري وترحيبي بها وأقول لها أهلا بيكي في مصر".

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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