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محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - أجرى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية مسائية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمركز منارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير، فى إطار استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12 في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجارى.

 

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وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أقامت ساحتى انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية تسعان أكثر من 1200 سيارة لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى المنتدى الحضري العالمى، كما قامت هيئة النظافة برفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة استعدادًا لاستقبال ضيوف المؤتمر.

وأضاف محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى على مدار الساعة خاصة النقل والمواصلات، والبنية التحتية، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم ليخرج بالشكل الذى يليق بمكانة مصر الدولية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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