محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - أجرى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية مسائية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمركز منارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير، فى إطار استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12 في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجارى.

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وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أقامت ساحتى انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية تسعان أكثر من 1200 سيارة لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى المنتدى الحضري العالمى، كما قامت هيئة النظافة برفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة استعدادًا لاستقبال ضيوف المؤتمر.

وأضاف محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى على مدار الساعة خاصة النقل والمواصلات، والبنية التحتية، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم ليخرج بالشكل الذى يليق بمكانة مصر الدولية.

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