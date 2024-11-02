«بداية».. مبادرة رئاسية جديدة لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا (إنفوجرافيك) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - انطلقت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

وتٌعد المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، أحد محاور المشروع المستدام للتنمية البشرية، والذي يهدف لبناء الإنسان المصري، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.

وترتكز المبادرة على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

ومنذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم تركز اهتمامه على تنمية الإنسان المصري، إذ أكد أن مصر الجديدة تعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وعلميًا وثقافيًا.

أهداف المبادرة

- تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

- توفير فرص عمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.

- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.

- تنفيذ خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.

- تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة لتوحيد الجهود.

- ضمان عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.