توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء والجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - وقعت هيئة الدواء المصرية، مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، وذلك للتعاون في مجال تنمية المهارات ورفع كفاءة الفريق الطبي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية للأطباء المنتسبين للجمعية.

وأكدت مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات الدكتورة رشا زيادة، أهمية التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية في ترسيخ ثقافة الإبلاغ فيما يخص طرق التعرف والتعامل مع الآثار العكسية لدى الأطقم الطبية والمرضى على حد سواء، ومراقبة الاستخدام الآمن للدواء، من خلال المشاركة في توزيع المواد التوعوية والخطابات الموجهة لمقدمي الرعاية الصحية المنتسبين للجمعية، بالإضافة إلى تقديم تدريبات لنشر مفاهيم اليقظة الصيدلية وتوعية الأطباء بطرق الإبلاغ عن الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلانية.

يأتي ذلك ضمن دور هيئة الدواء المصرية لبناء وزيادة القدرات لتنمية مجالات اليقظة الدوائية ويقظة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى طرق التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع وايصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور، وإعداد وتطوير البرامج التوعوية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في المجال الطبي، وإجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون المشترك والتنسيق الفعال مع كافة الجهات ومشاركة الخبرات للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة، بما يسهم في ضمان مأمونية المستحضرات الصيدلية والحيوية والمستلزمات في السوق المصري والحفاظ على سلامة المواطن المصري.