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محلل سياسي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تهدف لمناقشة عدة ملفات هامة - أخبار كلمتك

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محلل سياسي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تهدف لمناقشة عدة ملفات هامة - أخبار كلمتك

محلل سياسي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تهدف لمناقشة عدة ملفات هامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:53 مساءً - قال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري، إن المشكلات الكثيرة والصراعات التي تدور في المنطقة لا يجب أن توقف طموحنا نحو البناء والإعمار والازدهار والتنمية، مؤكدا أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تهدف لمناقشة الكثير من الملفات السياسية الأمنية الاقتصادية الاستثمارية.

وأضاف «الشهري»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن من ضمن الملفات المهمة على قائمة الزيارة، قضية أمن البحر الأحمر التي تهم العالم كله وليس الدول المشاطئة للبحر الأحمر فقط، لأن البحر الأحمر ممر اقتصادي مهم، نظرا لأن 20% من التجارة العالمية تمر منه.

وأكد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية عالمية: «رأينا عمليات وجهود على استحياء من الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك لم يقدموا المطلوب، مشيرا إلى أن وجود كيانات تعبث بالبحر الأحمر ما من شأنه أن يعرض الأمن الاقتصادي وخطوط الملاحة واقتصاد العالم للخطر، وقد نادت السعودية بضرورة إيجاد قوة عربية خاصة في أمن البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الجهود العالمية لم تنجح إلى حد ما في تأمين البحر الأحمر، وبالتالي أمن البحر الأحمر أصبح مسؤولية الدول المشاطئة له.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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