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وزير العمل يتفقد منطقة عمل شمال الجيزة - أخبار كلمتك

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وزير العمل يتفقد منطقة عمل شمال الجيزة - أخبار كلمتك

وزير العمل يتفقد منطقة عمل شمال الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - قام وزير العمل محمد جبران اليوم، الخميس، بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة، وتفقد سير العمل في مكتب إمبابة وما شهده من تطوير في البنية التحتية والفنية خلال الفترة القليلة الماضية.

كما تفقد الوزير جبران سير العمل في مجالات التفتيش، والتشغيل، وعلاقات العمل، والسلامة والصحة المهنية.. ووجه العاملين ببذل كل الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق.

وخلال زيارته التقى الوزير مع أحد المواطنين من ذوي الهمم الذي طلب فرصة عمل، فوجه الوزير مديرية العمل بسرعة توفير وظيفة لائقة له، مؤكدًا حرص الحكومة على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين، والاستجابة السريعة لهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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