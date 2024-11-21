وزير العمل يتفقد منطقة عمل شمال الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - قام وزير العمل محمد جبران اليوم، الخميس، بزيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة، وتفقد سير العمل في مكتب إمبابة وما شهده من تطوير في البنية التحتية والفنية خلال الفترة القليلة الماضية.

كما تفقد الوزير جبران سير العمل في مجالات التفتيش، والتشغيل، وعلاقات العمل، والسلامة والصحة المهنية.. ووجه العاملين ببذل كل الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق.

وخلال زيارته التقى الوزير مع أحد المواطنين من ذوي الهمم الذي طلب فرصة عمل، فوجه الوزير مديرية العمل بسرعة توفير وظيفة لائقة له، مؤكدًا حرص الحكومة على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين، والاستجابة السريعة لهم.