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تمهيدًا لطرحها في مصر.. الكشف عن "نيسان ماجنايت" فيس ليفت بعجلة قيادة جهة اليسار في الهند - أخبار كلمتك

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تمهيدًا لطرحها في مصر.. الكشف عن "نيسان ماجنايت" فيس ليفت بعجلة قيادة جهة اليسار في الهند - أخبار كلمتك

تمهيدًا لطرحها في مصر.. الكشف عن "نيسان ماجنايت" فيس ليفت بعجلة قيادة جهة اليسار في الهند - أخبار كلمتك

دبي - محمد زيدان - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:48 مساءً - أزاحت علامة "نيسان Nissan" ستارها بالأمس عن أول نسخة فيس ليفت من سيارتها "ماجنايت Magnite" في الهند، وذلك بحضور "عالم السيارات" ضمن الوفد الإعلامي الذي قام بتغطية الحدث، حيث أنه من المقرر طرح هذه السيارة في السوق المصري، خاصة بعد الكشف عنها بنسخة عجلة قيادة جهة اليسار للمرة الأولى. 
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تنتمي "ماجنايت لتصنيف الكروس أوفر SUV تحت المدمجة، كما تعد أصغر طرازات "نيسان" في تشكيلة الكروس أوفر SUV، وقد تم الكشف عنها في شهر أكتوبر من عام 2020 ولكن بعجلة قيادة جهة اليمين، لذلك كانت مقتصرة على أسواق محددة تنطلق سياراتها بهذا النظام مثل إندونيسيا وجنوب أفريقيا وموزمبيق وأوغندا وكينيا وزامبيا وملاوي.  
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بالنسبة للنسخة الجديدة فقد حصلت على تعديلات خارجية ليست بالكبيرة، فمثلاً من الواجهة أصبحت الشبكة الأمامية أضخم وكذلك إطار الكروم الفضي المحيط بها، كما تم تحديث المصابيح لتندمج مع الشبكة بعد أن كانت منفصلة عنها سابقاً، وفي الأسفل يظهر المصد الأمامي المعاد تصميمه بعد تغيير موضع مصابيح الضباب داخله.. 
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من الجوانب حصلت "ماجنايت" على جنوط ثنائية اللون مقاس 16 بوصة بتصميم جديد، وفي الخلف تم تعديل وحدات الإضاءة داخل المصابيح الـLED. وبخصوص أبعاد السيارة وفقًا لموقع الشركة فهي بطول 3,994 مم، عرض 1,758 مم، ارتفاع 1,572 مم، طول قاعدة العجلات 2,500 مم، الخلوص الأرضي 205 مم، مساحة الشنطة 336 لتر، سعة خزان الوقود 40 لتر. 
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وتتسم تحديثات المقصورة الداخلية بكونها طفيفة هي الأخرى، لتقتصر على إضافة اختيارات ألوان جديدة هي الأسود والبرتقالي، إلى جانب بطانة من الجلد على لوحة القيادة وحول الكونسول الوسطي والألواح الداخلية للأبواب.   
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وبالنسبة لمنظومة القوة فتستمر كما هي دون اختلاف حيث تتوفر باختيارين كلاهما ثلاثي الاسطوانات سعة 1,0 لترًا، ولكن في النسخة الأولى تنطلق قوة 71 حصان مع أقصى عزم دوران 96 نيوتن متر، وفي النسخة الثانية ذات الشاحن التيربو ترتفع القوة الحصانية إلى 99 حصان مع 160 نيوتن متر، ويمكن الاختيار بين ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT.  

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من المقرر تصدير السيارة في ست فئات هم: Visia و Visia Plus و Acenta و N-Connecta و Tekna و Tekna Plus.. وقد تم تدشينها في الهند بسعر مبدأي يتراوح بين 5.99 إلى 11.50 لكح روبية (ما يعادل 344 إلى 661 ألف جنيه مصري دون احتساب تكلفة الشحن والجمارك)، وهذه الأسعار تطبق على أول 10 آلاف نسخة مباعة فقط.  

أما عن أبرز الطرازات المنافسة لها في السوق الهندي فمنهم: رينو كيجر، كيا سونيت، هيونداي فينيو، ماروتي بريزا، وتاتا نيكسون، كما يمكن اختيارها كبديل لطرازات مثل ماروتي فرونكس وتويوتا أوربان كروزر تايزر.   

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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