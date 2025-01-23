مشاهير العرب - بعد برائتها بقضية سب طليقها.. جيني كامل: «حقوق العباد أطواق في الرقاب» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:46 مساءً - تصدرت الفنانة المعتزلة جيني كامل، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنح القاهرة ببرائتها في قضية سب طليقها أمير طعيمة، بعد الحكم عليها بالحبس لشهرين.

وعلقت جيني كامل، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على برائتها، قائلة: «حقوق العباد أطواق في الرقاب لا تفك إلا بعفو من أصحابها».

تفاصيل أزمة أمير طعيمة وطليقته

وفي وقت سابق، تصدر اسم الشاعر أمير طعيمة، حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلان زواجه من الفنانة التونسية يسرا الحديدي، والتي تعد الزيجة الثانية له بعد طلاقه من جيني كامل، الفنانة المعتزلة.

واتضح أن هناك سرا وراء الإعلان عن تلك الزيجة الثانية، وكشفت عنه جيني كامل، طليقة أمير طعيمة، وهو أن أخفى الشاعر عن جمهوره زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي، خاصة أن الزواج تم بعد مرور شهرين فقط من طلاقه.

جيني كامل تكشف علاقة أمير طعمية بيسرا الحديدي

وبدأت القصة، منذ أشهر عديدة، بعدما تداولت أنباء بشأن عودة الشاعر أمير طعمية لطليقته جيني كامل، بعد فترة من طلاقهما.

وخرجت جيني لترد على تلك الأنباء، لافتة إلى وجود أسباب تمنع حدوث العودة، ليتضح فيما بعد أن زواج أمير طعمية بيسرا الحديدي.

وكتبت جيني كامل عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قائلة: للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة.. عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة».