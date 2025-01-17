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وفاة الممثلة البريطانية الشهيرة جوان بلاورايت - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:55 مساءً - توفيت الممثلة البريطانية جوان بلاورايت، التي اشتهرت بأدوارها في أفلام ديزني مثل 101 Dalmatians وBringing Down the House، عن عمر يناهز 95 عامًا.

 

وفي بيان لها، أعلنت العائلة "بحزن عميق عن وفاة السيدة بلاورايت"، مشيرة إلى أنها "توفيت بسلام وسط أحبائها".

 

وأضاف البيان: "استمتعت الممثلة بمسيرة مهنية طويلة وثرية في المسرح والسينما والتلفزيون امتدت لأكثر من 7 عقود، حتى اضطرها فقدان البصر إلى التقاعد.

 

وقضت بلاورايت آخر سنواتها في ساسكس، حيث كانت "تستمتع بزيارات الأصدقاء والعائلة، ملؤها الضحك والذكريات الجميلة" وفق البيان.

 

 كما أعربت العائلة عن شكرها العميق لجين ويلسون ولكل من أسهم في رعاية السيدة بلاورايت على مدار السنوات، وطلبت من الجمهور احترام خصوصيتهم في هذا الوقت الحزين.

 

وتابعت العائلة: "نفخر بكل ما أنجزته جوان، وبشخصيتها المحبة والمشجعة. لقد واجهت العديد من التحديات بشجاعة وإصرار، وأظهرت دائمًا قوة عزيمتها".

 

وقد حصلت جوان بلاورايت على تقدير واسع من خلال مسيرتها الممتدة لـ60 عامًا في المسرح والسينما، حيث فازت بجوائز مرموقة مثل جائزة توني وجائزتي غولدن غلوب، كما حصلت على ترشيح لجائزة إيمي عن دورها في فيلم Stalin. 

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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