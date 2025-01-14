النهار تطلق برنامجا اقتصاديا جديدا - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:00 مساءً - أطلقت قناة النهار برنامجا اقتصاديا جديدا يحمل اسم "عقار واستثمار ".

ويتطرق البرنامج إلى مستقبل الاستثمار في مصر في المجال العقاري، ويركز على كيفية بناء الثروة في مجال الإسكان وغيره من المجالات الاقتصادية وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين وعقاريين واقتصاديين متخصصين.

فرص الاستثمار

البرنامج يركز أيضا على الفرص الاستثمارية وكيفية التسويق والترويج للعقارات بأساليب حديثة ومختلفة مدعمة بالبيانات والأرقام والتحليلات.

ويعرض السبت من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة صباحا على شاشة قناة النهار.

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