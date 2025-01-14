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النهار تطلق برنامجا اقتصاديا جديدا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:00 مساءً - أطلقت قناة النهار برنامجا اقتصاديا جديدا يحمل اسم  "عقار واستثمار ".

ويتطرق البرنامج إلى مستقبل الاستثمار في مصر في المجال العقاري، ويركز على كيفية بناء الثروة في مجال الإسكان وغيره من المجالات الاقتصادية  وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين وعقاريين واقتصاديين متخصصين.

 

فرص الاستثمار

 

البرنامج يركز أيضا على الفرص الاستثمارية وكيفية التسويق والترويج للعقارات بأساليب حديثة ومختلفة مدعمة بالبيانات والأرقام والتحليلات.

 

ويعرض السبت من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة صباحا على شاشة قناة النهار.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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