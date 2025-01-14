مخرج "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي يعتذر عن عدم استكمال المسلسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:35 مساءً - أعلن المخرج وائل فرج عن اعتذاره عن عدم استكمال تصوير مسلسل “ شهادة معاملة أطفال”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي.

المخرج وائل فرج

وكتب وائل منشورا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه : “أعلن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي «شهادة معاملة أطفال».. وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية، إلا أنني فعلًا استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي اللي حبيته جدًا عالمستوى الشخصي.. وشركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله.”

مسلسل هنيدي فى رمضان

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل.

كذلك يشارك فى مسلسل شهادة معاملة أطفال كل من صبري فواز ونهى عابدين.

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