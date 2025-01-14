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مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

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مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

مركز "عبدالناصر" بالإسكندرية يحتضن أول معرض للكتب المجانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:35 مساءً - يفتتح مركز جمال عبدالناصر الثقافي بمنطقة باكوس بالاسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، يوم الخميس القادم 16 يناير في تمام الخامسة والنصف مساءً، المعرض المجاني للكتاب، والذي يُقام للمرة الأولى بالمركز، وذلك تحت عنوان ( كتابك..كتابي)، ويستمر على مدار ثلاث ايام عمل رسمية.

ويفتتح المعرض كل من الإعلامي والشاعر احمد يحيي والباحث والمؤرخ كامل رحومة اللذين سيقدمان بعد المعرض لقاء جديدا، ضمن لقاءات البيت الشهرية عن دور المقاهي الثقافية، من خلال مناقشة كتاب الأستاذ كامل رحومة المقاهي الثقافية في العالم.

 

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من جانبها أكدت الباحثة مي الشيخ مدير المركز، أن المعرض مجاني من خلاله يستطيع كل شخص محب للقراءة أن يحصل على كتابين، وهو قائم على إهداءات مقدمة من عدد من المثقفين مخصوص لإقامة هذا المعرض، بهدف جعل فعل القراءة عادة حياتية يومية متمنين ان تكون تجربة المعرض تجربة معممة في جميع الأوساط الثقافية وتتعدد صورها.

مضيفة، إنه بعد افتتاح المعرض، يستأنف برنامج المركز مع لقاء جديد من لقاءات البيت الشهرية عن دور المقاهي الثقافي وتأثيره في الحركة الثقافية

ومن خلال اللقاء سيتم التطرق إلى الأدوار المختلفة التي لعبتها المقاهي الثقافية على مدار الحركة الثقافية المصرية وتجدر الإشارة إلى أن للمقاهي دورا هاما ليس فقط في مصر ولكن  انطلاقًا من النماذج التي ذكرت في مرجع المؤرخ رحومة منها دور المقاهي الثقافية في باريس والعديد من الدول على مستوى العالم

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الكاتب كامل مصطفى رحومة

الكتاب صدر للكاتب كامل مصطفى رحومة عاشق دمنهور وعضو اتحاد كتاب مصر فرع النقد وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور ومؤسس جمعية محبي عبدالوهاب المسيري لتنمية الفنون والآداب، له العديد من الإصدارات في مجالات متعددة من أشهرها "المسيري وثقافة المكان.. دمنهور القاهرة نيويورك وبالعكس".

"ولا واحد دمنهوري.. فلكلور وحكاوي في حب الوطن".

"نبي دمنهور.. مقاربة تاريخية لسيرة النبي إدريس".

"روافد القوة الناعمة المصرية.. البحيرة في القرن العشرين".

ويقدم اللقاء ويديره الإعلامي أحمد يحيى، وهو شاعر غنائى، ومعد برامج فى الإذاعة والتليفزيون، ورئيس لجنة اختبارات تحكيم جامعة الإسكندرية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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