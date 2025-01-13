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داليا البحيري وخالد عليش يدعمان أبطال سنووايت في العرض الخاص (صور) - أخبار كلمتك

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داليا البحيري وخالد عليش يدعمان أبطال سنووايت في العرض الخاص (صور) - أخبار كلمتك

داليا البحيري وخالد عليش يدعمان أبطال سنووايت في العرض الخاص (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:45 مساءً - حرصت الفنانة داليا البحيري وماجدة زكي والمنتج محمد حفظي والفنان خالد عليش على دعم أبطال  فيلم سنووايت في العرض الخاص للعمل.

 

واحتفلت مريم شريف ومحمد جمعة وكريم فهمي ومحمد ممدوح، أبطال فيلم سنووايت بالعرض الخاص داخل أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد. 

 

وخطفتْ بطلة الفيلم مريم شريف الأنظار عقب وصولها إلى السجادة الحمراء، وحرص محمد جمعة على تقبيلها ودعمها.

 

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تفاصيل فيلم سنووايت 

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "سنووايت" الحائز على جائزة اليسر لأفضل ممثلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، كشفت عن موعد عرضه في دور العرض السينمائية المصرية.

 

فيلم سنووايت

وحددت الشركة موعد عرض فيلم "سنووايت" في دور العرض المصرية بدءًا من يوم 15 يناير الجاري، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 13 يناير في إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد بحضور صناع الفيلم.

 

أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم  محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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