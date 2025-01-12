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تفاضيل مبادرة «المليون كتاب من معرض القاهرة الدولي للكتاب ( فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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تفاضيل مبادرة «المليون كتاب من معرض القاهرة الدولي للكتاب ( فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تفاضيل مبادرة «المليون كتاب من معرض القاهرة الدولي للكتاب ( فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:15 مساءً - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، عن إطلاق مبادرة "المليون كتاب". تأتي هذه المبادرة، التي تُنفذها وزارة الثقافة عبر مختلف قطاعاتها المعنية بالنشر، ضمن فعاليات المعرض، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي بين أبناء الوطن. 

وأكد الوزير أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصري. وقال: "تهدي الوزارة  مصر مليون كتاب في شتى مجالات المعرفة ولجميع الفئات العمرية، سعيًا نحو نشر الوعي وتعزيز الثقافة الوطنية". 

 

وأوضح الوزير أن جميع القطاعات المسؤولة عن النشر في الوزارة تُشارك في تنفيذ هذه المبادرة، ومنها:  المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة.

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وأشار الدكتور هنو إلى أن الكتب سيتم توزيعها على الوزارات والمؤسسات التي تُعنى ببناء الإنسان ونشر الوعي، ومنها: -وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى جامعة الأزهر، الكنيسة المصرية، ونقابة الصحفيين. 

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وأوضح الوزير أن عملية تسليم الكتب ستتم خلال احتفالية ثقافية تُعقد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سيتم توزيع كتب المرحلة الأولى بعد فرزها وتجهيز المجموعات الخاصة بكل جهة. 

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تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في سبيل نشر المعرفة وإثراء المجتمع المصري بالثقافة والوعي، وتعكس التزام وزارة الثقافة بدورها المحوري في تحقيق التنمية الفكرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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