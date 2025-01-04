رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:45 مساءً - قالت الفنانة رنا سماحة: إن علاقتها بطليقها المطرب والملحن سامر أبو طالب تظل جيدة، خاصة أنه بينهما طفلًا، وأضافت أنها تحاول بقدر الإمكان ألا تشعر نجلها بأن هناك شيئا قد تغير بعد الانفصال، لذلك فهناك تواصل دائما بينهما، كما أن نجلها يذهب بشكل مستمر للقاء والده، ويقضي معه وقتا طويلا، وكل هذا حتى يتوفر له مناخ اجتماعي صحي.

انفصال رنا سماحة

وأعلنت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” عن انفصالها بزوجها سامر أبو طالب بشكل رسمى.

وكتبت رنا سماحة قائلة: “اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بينى وبين أبو ابنى، متمنية له التوفيق فى حياته القادمة”، وأضافت رنا سماحة شكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومى المحامى”.

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