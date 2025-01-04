محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:45 مساءً -   تُطلق أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على وفاة سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق أم كلثوم.

 
هذا وقد صرحت " جبارة " أنه جار التحضير للعديد من المفاجآت لهذه الاحتفالية المميزة والتى من المقرر أن تتضمن عروضًا فنية، ندوات ثقافية، ومعارض تسلط الضوء على إرث أم كلثوم الفني وتأثيرها الخالد في الموسيقى العربية.

كوكب الشرق

يذكر أن "كوكب الشرق" السيدة أم كلثوم  رحلت عن عالمنا  في فبراير عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء في العالم العربي.

وتعد من أبرز مطربي القرن العشرين، حيث بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، وتربعت على عرش الغناء... وتغنّت للعديد من عمالقة التلحين، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، ومن أبرز من تغنّت بكلماتهم الشاعر أحمد رامي ومأمون الشناوي وغيرهم.

قدّمت  للسينما 6 أفلام، أبرزها وداد، وساهمت في المجهود الحربي في أعقاب حرب 67، حيث أحيت حفلين تاريخيين على مسرح الأولمبيا في فرنسا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

محمد النقلي لـ كلمتك: لا نعرف موعد تصوير أمير العوامري لهاني سلامة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق