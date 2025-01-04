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بعد تأجيل محاكمتهما، تفاصيل التهم الموجه لـ ميدو عادل ولقاء سويدان - أخبار كلمتك

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بعد تأجيل محاكمتهما، تفاصيل التهم الموجه لـ ميدو عادل ولقاء سويدان - أخبار كلمتك

بعد تأجيل محاكمتهما، تفاصيل التهم الموجه لـ ميدو عادل ولقاء سويدان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:25 مساءً - شهدت إحدى محاكم القاهرة صباح اليوم السبت محاكمة الفنانين ميدو عادل ولقاء سويدان على خلفية خلاف نشب بينهما العام الماضي أثناء عرض مسرحية "سيد درويش"، حيث تبادلا الاتهامات بالتعدي وإهدار المال العام.

 

تفاصيل محاكمة ميدو عادل ولقاء سويدان 

بدأت الجلسة بعرض الاتهامات الموجهة إلى الفنان ميدو عادل، والتي شملت:

اتهام ميدو بتمزيق بانرات لعروض مسرحية تابعة للبيت الفني للمسرح، بهدف إبراز صورته الشخصية، ومن بين العروض المتضررة "زقاق المدق"، "اشهد يا زمان"، و"شفيقة المصرية".

كما اتهم عادل بنشر مقاطع فيديو ينتقد فيها إدارة البيت الفني للمسرح والفنون الشعبية، مشيرًا إلى سوء الإدارة وعدم تواجدها في مواقع العمل.

وجاء ضمن الاتهامات حجزه بشكل يومي لبنوار كامل لأقاربه وأصدقائه أثناء العروض المسرحية دون دفع ثمن التذاكر.

وكذا تم اتهامه بتأخير العروض المسرحية بشكل متعمد، مما يخالف قرارات مجلس الوزراء بتقليل أوقات العرض لتخفيف الأحمال الكهربائية.

كما شكا العديد من العاملين بالمسرح من سلوكه، مشيرين إلى تعرضهم للإهانة والسب بألفاظ غير لائقة.

وتضمنت الاتهامات إدخاله أفرادًا غير مرخص لهم إلى المسرح، ومن بينهم شاب يعمل في بيع "غزل البنات"، ما كاد يتسبب بحوادث داخل المسرح.

على الجانب الآخر، واجهت الفنانة لقاء سويدان اتهامًا بتعمد صفع ميدو عادل، وذلك بعد اتهامه لها بالإساءة المتكررة والسب الدائم لها خلال فترة عرض المسرحية.


وقررت المحكمة بعد جلسة اليوم حجز القضية للنطق بالحكم في 22 يناير الجاري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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