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مشاهير العرب - «باركوا».. مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعد زفافها| فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «باركوا».. مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعد زفافها| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «باركوا».. مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعد زفافها| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 08:11 مساءً - أطلقت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «باركوا»، اليوم السبت، وذلك عقب احتفالها بزفافها من الفنان محمد العمروسي، أمس الأول الخميس.

وأغنية «باركوا» لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».

مي فاروق تروج لـ «باركوا»

وكانت مي فارو، كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أحدث أعمالها التي تحمل اسم «باركوا»، قائلة: «بـــاركوا.. جـديد مي فاروق، اليوم 6 مساءً على يوتيوب وكل المنصات الصوتية، باركوا».

زواج مي فاروق ومحمد العمروسي

ومن ناحية أخرى، عاشت الفنانة مي فاروق حالة من السعادة، أمس الأول الخميس، باحتفالها بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وذلك في أجواء مبهجة جمعت بين الأصدقاء والأقارب تمكنت من خلالها الاستحواذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي، خاصة مع الظهور المميز لأبنائها.

ومع الظهور الأول لأبناء مي فاروق بحفل زفافها الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، ارتفعت مؤشرات بحث الجمهور على «جوجل» عن أبناء مي فاروق، ولهذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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