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ملكة الفوازير.. أسرار من حياة نيللي في عيد ميلادها الـ 76 - أخبار كلمتك

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ملكة الفوازير.. أسرار من حياة نيللي في عيد ميلادها الـ 76 - أخبار كلمتك

ملكة الفوازير.. أسرار من حياة نيللي في عيد ميلادها الـ 76 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:40 صباحاً -  تحتفل اليوم الفنانة نيللي، بعيد ميلادها 76، وسط أسرتها ومحبيها، بعد مسيرة فنية طويلة، استمرت لسنوات، قدمت فيها العديد من الأعمال الفنية الرائعة.

في هذا السياق، ترصد “كلمتك”، تفاصيل المسيرة الفنية لـ “نيللي”، من خلال السطور التالية

 

“فوازير نيللي”

 الفنانة نيللي اشتهرت منذ طفولتها من خلال تقديمها للعديد من الأعمال الفنية السينمائية، ولكن جاءت شهرتها الحقيقية من خلال تقديمها لفوازير رمضان والتي توجتها ملكة على عرش الفوازير.

 

عن حياتها

 ولدت نيلّلي آرتين كالفيان في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمينية، وهي أخت الممثلة المصرية التي اشتهرت وهي طفلة فيروز بلقب الطفلة المعجزة فيروز وابنة خال الممثلة لبلبة.

 

بدايتها

 بدأت الفنانة نيللي مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات في فيلم الحرمان وبعدها شاركت أخواتها فيروز، وميرڤت فيلم فيلم عصافير الجنة من انتاج والدها، وشاركت بعدها في أفلام حتى نلتقي (فيلم) وتوبة (فيلم) وفيلم رحمة من السماء (فيلم)، وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية واضحة وتهوى الغناء والرقص، حيث أن الوالد كان قد بدأ بصقل مواهب الفتيات الثلاث منذ نعومة أظافرهن، بالإضافة إلى المدرسة، أغنى حياتهنّ بدروس باليه وكذلك الموسيقى

 

فيما اشتركت نيللي، بعد ذلك في حلقات المسلسل التلفزيوني الرمال الناعمة، لتنتقل بعدها إلى عالم المسرح حيث وقع عليها الاختيار من قبل بديع خيري لتشارك في دور صغير في مسرحية اوعى تعكر دمك، ونالت قبول الجمهور ودعمهم رغم صغر سنها وساعدها في ذلك احتضان فرقة الريحاني وخاصة السيدة ماري منيب لتفتح لها الأبواب ويقع اختيار المخرج محمد علوان لتشارك موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في المسلسل الإذاعي شيء من العذاب وتركت بصمة كبيرة من خلال هذا العمل، الذي ساعدها في نجاح فيلمها الأول المراهقة الصغيرة (فيلم) ثم اتجهت إلى المسرح لتكون الانطلاقة في مسرحية الدلوعة (مسرحية) وقد تكون من خلال هذه المسرحية نالت لقب الدلوعة، وهي القصة التي جسدتها ايضًا على الشاشة دلع البنات (فيلم) وقد ظهرت موهبتها الغنائية والاستعراضية في الكثير من أفلامها السينمائية وأولها نورا (فيلم 1967) مع الفنان الراحل كمال الشناوي، وكذلك شاركت في بطولة عدد كبير من المسرحيات أهمها مسرحية انقلاب من إخراج جلال الشرقاوي.

 

في عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم المراهقة الصغيرة، وشكلت مع الفنان صلاح ذو الفقار ثنائي جميل حيث شاركته البطولة في ٧ أفلام منها صباح الخير يا زوجتي العزيزة عام 1969 وامرأة زوجي عام 1970، الرجل الذي فقد ظله (فيلم) ودنيا عام 1974 ولحظة ضعف عام 1981، وكذلك شكلت ثنائى رائع مع الفنان محمود ياسين حيث وصل عدد أعمالهما معا 12 فيلم ومسلسل واحد نذكر منها الوهم (فيلم)، حادث النصف متر (فيلم)، غابة من السيقان (فيلم)، العذاب امرأة ونالت عنه جائزة أحسن ممثلة، سيدتي الجميلة (فيلم 1975)، قاع المدينة (فيلم).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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