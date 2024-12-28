شاهد لحظة تكريم اسم نبيل الحلفاوي بمعهد الفنون المسرحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - كرم منذ قليل، المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، اسم الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، وذلك خلال حفل ختام الدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربي الذي ينظمه المعهد.

تكريم اسم نبيل الحلفاوي

وسلم الدكتور أيمن الشيوي عميد معهد الفنون المسرحية درع التكريم للمخرج وليد الحلفاوي نجل الفنان الراحل، وسط تحية كبيرة من الحضور بمسرح المعهد.



وقال وليد الحلفاوي خلال تسلم تكريم والده الراحل: "شكرا لكل القائمين على هذا التكريم.. المكان دا كان يعتبر البيت بالنسبة لوالدي، وهو خريج المعهد سنة 1970K وكان بيقولي ان اجمل ذكريات حياته كانت هنا على سلم المعهد مع زمايله وأساتذته، وكلهم بعد كده ربنا كرمهم وبقوا نجوم نفخر بيهم".

رحيل نبيل الحلفاوي

وكان الفنان نبيل الحلفاوي قد وافته المنية يوم 15 ديسمبر الجاري، عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

آخر المشاركات الفنية لنبيل الحلفاوي

جدير بالذكر أن آخر مشاركة فنية للفنان نبيل الحلفاوي كانت في فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض في عام 2022، ظهر فيه كضيف شرف إلى جانب النجوم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومى فؤاد، ودلال عبد العزيز، مع مجموعة من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح، شيكو، لوسى، وأحمد فتحى. الفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.