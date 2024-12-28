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شاهد لحظة تكريم اسم نبيل الحلفاوي بمعهد الفنون المسرحية - أخبار كلمتك

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شاهد لحظة تكريم اسم نبيل الحلفاوي بمعهد الفنون المسرحية - أخبار كلمتك

شاهد لحظة تكريم اسم نبيل الحلفاوي بمعهد الفنون المسرحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - كرم منذ قليل، المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، اسم الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، وذلك خلال حفل ختام الدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربي الذي ينظمه المعهد.

تكريم اسم نبيل الحلفاوي 

وسلم الدكتور أيمن الشيوي عميد معهد الفنون المسرحية درع التكريم للمخرج وليد الحلفاوي نجل الفنان الراحل، وسط تحية كبيرة من الحضور بمسرح المعهد.


وقال وليد الحلفاوي خلال تسلم تكريم والده الراحل: "شكرا لكل القائمين على هذا التكريم.. المكان دا كان يعتبر البيت بالنسبة لوالدي، وهو خريج المعهد سنة 1970K وكان بيقولي ان اجمل ذكريات حياته كانت هنا على سلم المعهد مع زمايله وأساتذته، وكلهم بعد كده ربنا كرمهم وبقوا نجوم نفخر بيهم".

رحيل نبيل الحلفاوي

وكان الفنان نبيل الحلفاوي قد وافته المنية يوم 15 ديسمبر الجاري، عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

آخر المشاركات الفنية لنبيل الحلفاوي

جدير بالذكر أن آخر مشاركة فنية للفنان نبيل الحلفاوي كانت في فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض في عام 2022، ظهر فيه كضيف شرف إلى جانب النجوم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومى فؤاد، ودلال عبد العزيز، مع مجموعة من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح، شيكو، لوسى، وأحمد فتحى. الفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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