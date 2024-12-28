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TOD تطرح برومو تشويقيا جديدا لمسلسل سراب - أخبار كلمتك

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TOD تطرح برومو تشويقيا جديدا لمسلسل سراب - أخبار كلمتك

TOD تطرح برومو تشويقيا جديدا لمسلسل سراب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - طرحت منصة TOD برومو تشويقيا جديدا لمسلسل سراب الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم الفنان خالد النبوي.

 

وكشف الفيديو عن جوانب جديدة من أحداث المسلسل، حيث أظهر البرومو أن ابن طارق حسيب “خالد النبوي" الذي يدعى زين سيتم اختطافه وأصابع الاتهام ستتوجه إلى نديم ”هاني عادل" الذي كان خطيب زوجة طارق “يسرا اللوزي” في الماضي.

كما يكشف البرومو أن جيهان الشماشرجي واقعة في غرام هاني عادل.

ومسلسل سراب سيعرض على منصة TOD يوم 7 يناير المقبل.

شخصيات أبطال مسلسل سراب 

يجسد الفنان خالد النبوي خلال المسلسل شخصية طارق وهو شخص يؤمن أنه لا توجد حياة ناجحة بدون نظام، وهذا النظام يرسمه الشخص بيده، وهو ما يساعد على توقع ما يحدث قبل وقوعه.

وتقدم يسرا اللوزي خلال المسلسل شخصية ملك، وهي أم وطبيبة وزوجة طارق في المسلسل الذي يجسد شخصيته خالد النبوي ولديها طفل يدعى زين، ولكن حياتهم الزوجية تواجه عدة عقبات خلال الأحداث.

أما هاني عادل فيقدم شخصية نديم وهي شخصية محيرة ومشوقة ومعقدة، بينما يقدم أحمد مجدي شخصية غامضة تحمل اسم نور وهو يعمل في عالم البورصة، ودياموند بو عبود تقدم شخصية ريما، وهي مصورة تعمل وتعيش في مصر، بينما يشارك أحمد وفيق في المسلسل بشخصية عاصم.

وتجسد جيهان الشماشرجي خلال مسلسل سراب شخصية نجلا، وتقدم إنجي المقدم شخصية منى، بينما يشارك محمد كيلاني بشخصية امير، وتظهر نجلاء بدر بشخصية علا وهي تعمل محامية. 

تفاصيل مسلسل سراب 
 

ومسلسل سراب هو عمل فني قصير مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، ويشهد المسلسل التعاون الأول بين يسرا اللوزي وخالد النبوي.

 

منصة TOD تروج لمسلسل سراب

وبدأت منصة TOD مؤخرًا في الترويج لمسلسل سراب للفنان خالد النبوي استعدادًا لعرضه قريبًا، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة فيديو تشويقي يحث الجمهور على توقع أبطال المسلسل.

كما نشر حساب المنصة بوستر الفنان خالد النبوي وتم الكشف عن اسم الشخصية التي سيقدمها خلال المسلسل، حيث أرفق حساب المنصة تعليق “انضموا إلى النجم خالد النبوي في شخصية طارق في مسلسل سراب قريبا على TOD لا تفوتوا هذه التجربة المثيرة”.  

 مسلسل سراب مقتبس عن مسلسل أجنبي

 

 

ومسلسل سراب تدور أحداثه حول عدد من العلاقات المعقدة ويدور حول الخيانة والحب التضحية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وهو عمل مأخوذ عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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