أشباح علي المسرح، سبب رفض ميمي جمال لـ دور سهير البابلي بمدرسة المشاغبين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - تستعد الفنانة ميمي جمال للمشاركة في الماراثون الرمضاني 2025، بأكثر من عمل فني، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مسلسل كامل العدد في رمضان الماضي قائلة، «استعد بدور مختلف وجديد من مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، حيث إن تيتا فوزية سوف تدخل قصة حب، وسوف يحدث مفارقات كوميدية عديدة، بالإضافة إلى مشاركتي في مسلسل العتاولة الجزء الثاني.

وتحدثت الفنانة ميمي جمال عن بداية دخولها الوسط الفني في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية يمني البدراوي خلال برنامج ورقة بيضا المذاع على شاشة قناة النهار قائلة، «كنت طفلة لم تفكر في الشهرة، ولكن عندما جاءت لي الفرصة علي يد المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار لم أتردد لحظة، وهو الذي غير اسمي من طفلة تدعي أمينة إلى ميمي، فكنت أتمني التمثيل في مرحلة الطفولة .

وأضافت، والدتي كانت تشجعني بشدة وتأتي معي إلى مكان التصوير، والدتي في الأصل يونانية، وبعد أن كبرت وجدت نفسي مازلت بحاجة للتمثيل، فعلمت أن عز الدين ذوالفقار يصور فيلم بين الأطلال في الجامعة فذهبت وقابلته، وقدمت دورا صغيرا حتى ظهرت فرق التلسفزيون، والتحقت معها، وحصلت على أول أجر لي وهو ١٥ جنيها فقط، وكنت مستعدة وقتها أن ادفع فلوس بس امثل، وقدمت أكثر من مسرحية».

وعن مشاركتها في مسرحية مدرسة المشاغبين قالت، «من الأعمال التي سعدت بالمشاركة فيها مدرسة المشاغبين، بعدما أصُيبت سهير البابلي بتعب في عينها، واعتذرت عن تقديم المسرحية لمدة ١٥ يوما، وكان وقتها زوجي حسن مصطفى يقدم دور الناظر، وقالي لي اوعي توافقي أنتي معاكي أشباح علي المسرح، وبالفعل رفضت الدور، ولكن المخرج صمم علي وجودي في المسرحية، وقال لي اتفرجي علي سهير ثم الملقن سيساعدك وسوف تتقني الدور، وهذا ما حدث بالفعل وكنت بركز بصورة كبيرة أني مضيعش جملة لدرجة سعيد صالح قالي والله شاطرة».

وعن أعمالها المقبلة قالت ميمي جمال، «استعد لتقديم مسلسل صفحة بيضا من بطولة حنان مطاوع، وقدمت دور مختلف، فهي فنانة احساسها عالي جدا، وأحبها بشكل شخصي، وأيضًا لي مشاركة في فيلم ري ستارت بطولة الفنان تامر حسني، وهنا الزاهد»

كما تحدثت الفنانة ميمي جمال عن زوجها الفنان حسن مصطفى، كان هناك فرق بالسن، ولكن وافقت علي الزواج منه لأني كنت أحتاج شخصا يقف بجواري، كنت احتاج اإلى الأمان في حياتي، فهو الراجل الوحيد في حياتي، وتزوجته منذ ١٩٦٦ حتي وفاته ٢٠١٥، كان هناك بينا ثقة وحب وعشرة وبنات».

وتحدثت عن موقف غيرة جمع بينهما في فترة الشباب قائلة، «كنت بشتغل في القاهرة، واتصل بي أحد قال لي في واحدة في الفرقة تقترب من حسن، وقتها ثقتي اتهزت به وذهبت إليه مسرعة، لدرجة أنه اتخض لأني قطعت مسافة طويلة كي أصل له، وقولت له وصلتها ولا لسه، ولكنه رفض الرد وأنكر تلك العلاقة، فهو حب عمري، ولآخر لحظة أجلس تحت قدمه، فهو زوجي وعشرة عمر طويلة، رغم أنه كان متزوجا ولديه بنت لكنني اعتبرتها ابنتي من اليوم الأول»

وعن إحساس الفقد في حياتها قالت، «عندما فقدت والدي، شعرت أن عمود من أعمدة البيت سقط، ثم مرض والدتي، التي أصيبت بالـ زهايمر، وتوقفت فترة التمثيل من أجل أن أكون بجوارها، ثم وفاة زوجي الحبيب، فكلها أشياء كسرت قلبي».

وعن فكرة اعتزالها الفن قالت، «من الوارد أن افكر في الاعتزال لو شعرت أنني تعبت جسمانيًا، ولم يعد علي طلب مثل الأول، وقتها سوف أعلن اعتزالي الفن .

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