مشاهير العرب - هاني شاكر يكشف عن التحضيرات النهائية لحفله في أوبرا دبي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - كشف الفنان هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن التحضيرات النهائية لحفله في أوبرا دبي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي من المفترض أن يقام غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر، وذلك ضمن حفلات رأس السنة.

وشارك هاني شاكر، عبر حسابه على «إنستجرام»، التحضيرات النهائية لحفله في أوبرا دبي، معلقا عليه قائلا: «في أجواء مليئة بالإبداع والتألق من بروفات أمير الطرب العربي هاني شاكر، استعدادًا لحفله الكبير على مسرح دبي أوبرا يوم 26 ديسمبر».

ومن المفترض، أن يشعل هاني شاكر الحفل بباقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا، ونالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور العربي.

آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «يا ويل حالي» لـ هاني شاكر، من كلمات راميا بدور و ألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودي نعوم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والتوزيع الرقمي بجميع أنحاء العالم VASBOX وإخراج مازن نيازي.

وتضمنت كلمات أغنية «ياويل حالي» الآتي: «يا ويل حالي جيتني واليوم عيد، عقب البطا يا مرحبا يا أغلى الوجيه، يا ويل حالي جيتني واليوم عيد، عقب البطا يا مرحبا يا أغلى الوجيه، العيد بعد أعياد ربي شوفتك، مد الوصال في العيد للي يحتريه، فنانه عيونك ليا لديتها، صوبي وقلبي لك من أشواقي نبيه، وإذا لمحت أحدٍ يلد لك النظر، أقول وش ذا يبغي منّك لعن أبيه».