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"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحصل على تنويه خاص من "أيام قرطاج السينمائية" - أخبار كلمتك

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"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحصل على تنويه خاص من "أيام قرطاج السينمائية" - أخبار كلمتك

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحصل على تنويه خاص من "أيام قرطاج السينمائية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - حصل فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور على تنويه خاص من لجنة التحكيم بالدورة الـ ٣٥ لأيام قرطاج السينمائية بتونس.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

الفيلم يعد العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

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أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية،  ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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