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مشاهير العرب - «ليفل الوحش».. إسعاد يونس تثير الجدل حول هوية ضيفها الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ليفل الوحش».. إسعاد يونس تثير الجدل حول هوية ضيفها الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليفل الوحش».. إسعاد يونس تثير الجدل حول هوية ضيفها الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:14 صباحاً - شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، متابعيها لضيف حلقتها الجديدة في برنامج «صاحبة السعادة» عبر شاشة قنوات dmc، وذلك بعدما أخفته تماما من خلال جاكيت، ولم يتعرف على الجمهور على هويته، على عكس عادتها.

ونشرت إسعاد يونس، صورة لضيف حلقتها القادمة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت قائلة: ليفيل الوحش، حلقة خاصة جدا soon».

آخر اعمال إسعاد يونس

جدير بالذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس، هو مسلسل «تيتا زوزو» الذي تم طرحه خلال الفترة الماضية، عبر شاشة التلفزيون، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل إطار درامي اجتماعي، حيث تتناول الأحداث قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها، واستخدامها للذكاء الاصطناعي لتواكب ما يحدث من تطور حولها، ووقوعها في براثن رجل الأعمال الفاسد البحراوي.

وشارك في بطولة العمل، عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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