مشاهير العرب - بالقناع.. باميلا الكيك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - ظهرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، بإطلالة غريبة، على السجادة الحمراء، لمهرجان الموريكس، المقام حاليا في كازينو لبنان بعد تأجيل شهرين بسبب الحرب.

إطلالة باميلا الكيك في مهرجان الموريكس

وارتدت باميلا الكيك، جمسبوت أسود تميز بالتطريزات اللامعة باللون الذهبي، وجاء تصميم الجامبسوت بشكل ضيق وانسيابي على الجسم، ما جعلها تبدو ملفتة.

اختارت باميلا الظهور بلوك غريب، إذ وضعت قناعا ذهبيا على وجهها.

مهرجان الموريكس دور

وانطلق حفل توزيع جوائز «الموريكس دور»، السبت الماضي، في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار «اشف جراح العالم بالفن والموسيقى»، حيث سيجمع الحفل الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، نخبة من أبرز النجوم في مجال الغناء والتمثيل من مختلف أنحاء العالم العربي، ليحتفلوا بأفضل الأعمال الفنية في مجالاتهم.

تقام الدورة الـ 24 من جوائز «الموريكس دور»، هذا العام وسط ظروف غير تقليدية، بعد أن تعرض الحفل للتأجيل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان نتيجة الحرب، وقد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما سمح بعودة الفعاليات الفنية مجددًا، ورغم التحديات، يظل الحفل واحدًا من أبرز المناسبات التي ينتظرها الفنانون والجماهير على حد سواء.

آخر أعمال باميلا الكيك

وتألقت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، في مسلس «كريستال» التي تدور أحداثه حول مصممة أزياء عليا تعود من الخارج بعد وفاة والدها، وتفاجأ بوصيته بوجوب الإقامة مع شقيقها باسل حتى تحصل على الميراث، وتتعرف على جواد وتُعجب به، ولكن عندما تقع فاي ابنة الحارس في حب الرجل نفسه، سرعان ما تتحول المنافسة بينهما إلى صراع مفتوح.