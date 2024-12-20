مشاهير العرب - «تفاحة».. WATCH IT تعلن عن الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:39 مساءً - أعلنت منصة WATCH IT، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن الحلقة 6 من مسلسل «ساعته وتاريخه» خلال الساعات القليلة الماضية، والمقرر عرضها اليوم الجمعة عبر شاشة DMC.

وشاركت WATCH IT عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي للحلقة الـ 6 من مسلسل ساعته وتاريخه التي تحمل اسم تفاحة، ومن المقرر أن يكون ضيف الشرف للحلقة الفنان سليمان عيد، ومن المتوقع أن تكشف عن قضية جديدة من ملفات المحاكم المصرية.

مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المنتظر، أن تعرض الحلقة 6 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ10 مساء على قناة DMC، بينما تعرض عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل وتكون الإعادة في تمام الساعة 5 مساء.

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه»

تدور أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» في إطار من التشويق والإثارة حيث يناقش ما يقارب 26 قضية واقعية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

شارك في بطولة مسلسل «ساعته وتاريخه» عدد من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب، الرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

تحكي حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، حول الملفات الحقيقية من داخل المحاكم المصرية التي أثارت الجدل عند حدوثها مثل: مقتل نيرة أشرف طالبة المحلة.