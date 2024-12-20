أول رد من حورية فرغلي على رفض ناهد السباعي تقبيلها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:38 مساءً - فيديو حورية فرغلي وناهد السباعي ، ردت الفنانة حورية فرغلي، على الفيديو المنتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار جدلا كبيرا، حيث إن الفنانة ناهد السباعي رفضت تقبيلها أثناء تواجدهم في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

فيديو حورية فرغلي وناهد السباعي

وقالت حورية فرغلي في تصريح خاص لـ"كلمتك": “ناهد السباعي فنانة معروفة وإنسانة ذوق وبنت ناس، وأنا كنت أول مرة أقابلها في حياتي؛ لأننا لم نلتقِ من قبل وأنا متأكدة ومقتنعة أنها لم تقصد عدم تقبيلي أثناء المهرجان وهذه المقابلة الأولى بيننا، هو بان إني اتكسفت شوية بس هي أكيد مش قصدها”.

وأضافت حورية فرغلي أنها لم تسئ مطلقا لناهد السباعي، مشيرة إلى أن حساباتها الشخصية عبر السوشيال ميديا مسروقة.

وكانت قد خرجت الفنانة ناهد السباعي عن صمتها، بعد مقطع فيديو المتداول لها برفض تقبيل الفنانة حورية فرغلي بمهرجان القاهرة للفيلم القصير الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في مصر.

وقالت ناهد السباعي عبر حسابها بإنستجرام: “الموضوع كبر أوي.. أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة”.

كما شددت على أنها تحترم كل زملائها في المجال الفني، ولم تسئ لأحدًا في حياتها.

كذلك أعربت عن تفاجئها من ردود الأفعال على المشهد الذي أظهرها وكأنها ترفض تقبيل فرغلي عمدًا، قائلة لها "بلاش بوس"

وأوضحت أن فرغلي كانت تجري مقابلة، لذا فضلت عدم مقاطعتها، مؤكدة في الوقت نفسه أنهما تقابلا سابقًا على المسرح وتصافحا وتحدثا بكل محبة.

وكانت موجة انتقادات لاذعة طالت ناهد السباعي على مواقع التواصل بعد انتشار الفيديو بسبب تصرفها المخجل ضد الفنانة حورية فرغلي، إذ أكد كثيرون أن فرغلي لا تستحق من زميلتها ذلك التصرف، خصوصا أنها كشفت مرارا أنها وحيدة ولا تملك أصدقاء.

ذلك ذكر آخرون بالحالة الصحية التي مرت بها فرغلي وما عانته من مشاكل شخصية أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو اقتراب حورية فرغلي من ناهد لتحيتها ومحاولة تقبيلها، تراجعت السباعي ورفضت هذه اللفتة.

كما علقت حورية فرغلي في لقاء تلفزيوني على هذه اللقطة، وقالت إنها كانت سعيدة بلقاء ناهد للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها رغبت في تحيتها بطريقة ودودة.

وأضافت: “كنت متحمسة جدًا لرؤيتها، وحبيت أسلم عليها وأبوسها. لكن ناهد قالت لي: بلاش بوس”.

وأشارت “فرغلي” إلى أنها لا تشعر بأي ضيق من تصرف ناهد، معتبرة أن هناك أسبابا قد تكون شخصية أو صحية لهذا التصرف.

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